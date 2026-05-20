В Красноярском крае мужчине дали условный срок за кражу со счета коллеги

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае осудили мужчину, который умудрился украсть деньги с мобильного телефона своего сослуживца, пока тот отошел по делам. Видимо, наивно полагал, что тот не заметит или вора не найдут. Об этом случае рассказали 20 мая в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел на улице на рабочем месте: подсудимый заметил чужой смартфон, лежащий на земле. Хозяин не потерял его, а положил на время, чтобы не мешал работать.

Этим воспользовался его коллега. Мужчине удалось зайти в банковское приложение с помощью одноразового пароля из пришедшего смс-сообщения и перевести себе 15 тысяч рублей. Владелец счета, заметив пропажу, обратился в полицию. Адресата перевода быстро нашли и задержали. Непонятно, на что он рассчитывал.

Суд признал его виновным в краже с банковского счета. Мужчине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком также на два года. Естественно, украденная сумма была возвращена.

Кроме того, суд учел предыдущее наказание, которое подсудимый не отбыл полностью, и добавил лишение права управлять транспортом на 11 месяцев и 24 дня.