В Красноярске для школьников и студентов проведут молебен перед сдачей экзаменов

В Красноярске школьники, студенты и их родители смогут помолиться и получить благословение перед сдачей экзаменов. Каждое воскресенье июня и июля в 16:30 молебен будет совершаться в церкви Иоанна Предтечи, а в храме Михаила Архангела — в течение июня в 10:40.

В Красноярской епархии добавили, что в других храмах нашего края также будут проходить молебны. Дату и время можно узнать в церковной лавке.

Кроме того, 24 мая в 18:00 молебен об учащихся у часовни святой Параскевы Пятницы совершит митрополит Красноярский и Ачинский Никита.

Напомним, что единый государственный экзамен в 2026 году в нашем крае будут сдавать более 15 тысяч выпускников. Русский язык и математика (профильная или базовая) являются обязательными предметами для получения аттестата.

Основной этап ЕГЭ начнется 1 июня и продлится до 9 июля, а дополнительный — с 4 по 25 сентября. Выпускники прошлых лет сдают экзамен в резервные дни — с 22 по 25 июня.