В Красноярском крае вдова бойца СВО через суд добилась положенного участка

Фото: стоп-кадр видео прокуратуры Красноярского края

В феврале 2025 года жительница Абанского района, потерявшая мужа-участника СВО, пришла в местную администрацию за земельным участком для личного хозяйства. По закону ей положен такой надел бесплатно. Женщина собрала все документы, но вместо решения получила отказ. Она не смирилась. 20 мая в прокуратуре рассказали, чем закончилась эта история. Она может стать примером, как действовать в подобных случаях.

Чиновники посоветовали ей обращаться в другой район – Ужурский, объяснив это тем, что супруг на момент окончания службы был там зарегистрирован. Вдова с таким ответом не согласилась и пожаловалась в прокуратуру.

Проверка показала: мужчина выполнял боевые задачи в зоне спецоперации с мая 2023 года. В феврале 2024 года он геройски погиб. Посмертно был награжден орденом Мужества. При этом до гибели мужчина долго жил с женой как раз на территории Абанского района.

Надзорное ведомство потребовало от администрации устранить нарушение, но там не подчинились. Тогда прокурор подал в суд и попросил признать бездействие чиновников незаконным, а также обязать их поставить вдову в очередь на участок. Суд встал на сторону прокуратуры. Выполнение решения контролирует надзорное ведомство.