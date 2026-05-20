В Красноярске на острове Татышев высадят тысячу новых деревьев

Фото: Татышев-парк

В Красноярске на острове Татышев начали восстанавливать яблоневый сад. Как сообщила пресс-служба парка, в течение мая специалисты планируют высадить 200 саженцев груш и 800 яблонь.

Молодым деревьям требуется обильный полив — до 50 литров воды в первые дни. Особенно важно следить за этим в жаркую погоду, чтобы не допустить пересыхания.

Сотрудники общественного пространства просят гостей обращаться с деревьями бережно: не залезать на них ради фото, не гнуть ветки и не трясти стволы. Яблоневый сад — живая часть парка и требует внимательного отношения.