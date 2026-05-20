Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2026 7:32

В Красноярске начался монтаж каркаса новой школы на Агроуниверситете

В Красноярске продолжается строительство школы на пересечении улиц Елены Стасовой и Чернышева
Вячеслав КУИМОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

20 мая в Красноярске начали монтировать каркас новой школы на Агроуниверситете — сейчас на площадке работают три башенных крана. Как пишут «Горновости» со ссылкой на департамент градостроительства, подрядчик ведет армирование пола цокольного этажа четвертого блока и монтирует колонны. После заливки монолитной плиты рабочие начнут монтаж перекрытия.

Напомним, что учреждение на 1280 мест строят в микрорайоне Агроуниверситет — на перекрёстке улиц Елены Стасовой и Чернышева. Участок долгое время находился в федеральной собственности, но в 2023 году его передали городскому управлению капитального строительства.

Школа будет состоять из четырех блоков: учебных и административных помещений. Помимо кабинетов, проект включает актовый зал, мастерские, библиотеку, пищеблок и медблок. На улице появится большая спортивная зона.

Все работы должны завершить в 2028 году.