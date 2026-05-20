В Красноярском крае остановили школьницу на питбайке и оштрафовали ее родителей

В поселке Козулька инспекторы ДПС во время вечернего дежурства остановили девушку на питбайке. За рулем оказалась 15-летняя местная школьница. И ее, и ее родителей накажут по закону. Об ответственности в таких случаях рассказали 20 мая в МВД по Красноярскому краю.

В конкретной истории сразу выяснилось, что прав у девочки не было и быть не могло из-за возраста, поэтому полицейские сразу отстранили ее от поездки. На место вызвали маму или папу подростка. Мотоцикл отправили на спецстоянку.

Раз нарушительнице еще нет шестнадцати, сама она не несет административной ответственности. Все штрафы лягут на родителей. За то, что они позволили ребенку сесть за руль без прав, им грозит штраф 30 тысяч рублей.

Кроме того, материалы административного дела передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Родителям грозит наказание за ненадлежащее воспитание и отсутствие контроля за ребенком. На первый раз, им грозит штраф до двух тысяч рублей. Саму школьницу могут поставить на профилактический учет.

Полицейские напоминают: покупать спортивные питбайки детям для катания по улицам – не просто риск получить огромный штраф, а прямая опасность для жизни ребенка. Он может не справиться с управлением, погибнуть или остаться инвалидом. А если подросток на питбайке собьет кого-то, родителей привлекут к ответственности по уголовной статье о вовлечении в общественно опасные действия. Она предусматривает до года лишения свободы.