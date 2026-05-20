В красноярском интернет-магазине нашли семена «йетиной матери»

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В красноярском интернет-магазине «Сила Сибири», который размещал свой товар на маркетплейсе, специалисты Россельхознадзора нашли семена несуществующих сортов.

Это означает, что томат «Йетина мать» или морковь «Сластена сибирико» не проходили обязательных испытаний. Предпринимателю объявили предостережение с требованием устранить нарушения.

В Россельхознадзоре напоминают: нахождение сортов в Госреестре означает, что они прошли все необходимые испытания на отличимость, однородность, стабильность, а также проверены на устойчивость к болезням и вредителям.

Всего с начала 2026 года в Красноярском крае сотрудники ведомства проверили 22 магазина по продаже семян. У 17% сортов овощей и 38% саженцев плодовых культур нашли нарушения.

