НовостиОбщество20 мая 2026 5:23

В Красноярске на Торгашинском месторождении 20 мая прозвучат взрывы

На месторождении Торгашинское пройдут взрывные работы с 12:00 до 17:00
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

20 мая с 12:00 до 17:00 в Красноярске на Торгашинском месторождении пройдут взрывные работы. В мэрии предупредили, что радиус опасной зоны — 550 метров.

Жителей окрестных домов просят не волноваться. Рабочие предупредят о взрывах звуковыми сигналами. Всего их будет три: предупредительный — один продолжительный сигнал, боевой — два продолжительных, а затем отбой — три коротких после проведения работ.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112.