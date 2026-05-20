В Красноярске на Торгашинском месторождении 20 мая прозвучат взрывы

20 мая с 12:00 до 17:00 в Красноярске на Торгашинском месторождении пройдут взрывные работы. В мэрии предупредили, что радиус опасной зоны — 550 метров.

Жителей окрестных домов просят не волноваться. Рабочие предупредят о взрывах звуковыми сигналами. Всего их будет три: предупредительный — один продолжительный сигнал, боевой — два продолжительных, а затем отбой — три коротких после проведения работ.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112.