На утро 20 мая в Красноярском крае остаются затопленными три жилых дома, три дачи, 170 огородов и 14 участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, спад уровня воды продолжится на реке Чулым в поселке Балахта (уровень — 485 сантиметров) и на реке Мура в селе Ирба (523 сантиметров).

В Красноярске на Енисее по-прежнему превышен неблагоприятный уровень 290 сантиметров.

