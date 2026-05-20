Красноярский подросток ответит в суде за ложное сообщение о теракте

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске завершено расследование дела о ложном сообщении о теракте. Обвинение предъявили шестнадцатилетнему подростку. Подробностями поделились 20 мая в МВД по Красноярскому краю.

По версии следователей, в сентябре прошлого года он отправил на электронную почту одного из техникумов в Свердловском районе города электронное письмо. В нем сообщалось, что на территории учебного заведения находится опасный предмет. При этом сам обвиняемый учился в другом среднем специальном заведении, расположенном неподалеку.

На место сразу выехали следователи, оперативники и кинолог с собакой. Однако при осмотре помещений ничего опасного для жизни и здоровья людей не нашли.

Полицейские быстро вычислили и задержали предполагаемого отправителя. Подросток во всем сознался. Он объяснил, что надеялся на отмену занятий в его техникуме из-за сообщения об угрозе взрыва. Ему не хотелось идти на учебу.

Материалы уголовного дела уже передали в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.