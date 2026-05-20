НовостиПроисшествия20 мая 2026 3:30

В Туве за сутки выпало до пяти сантиметров снега

После сильного снегопада на дорогах Тувы образовался гололед
Татьяна ЗЫКОВА
Фото: МЧС по РТ

19 и 20 мая в Туве прошел сильный снег: образовался покров от одного до пяти сантиметров. Осадки выпали во всех районах республики. Об этом 20 мая сообщили в региональном управлении МЧС.

На дорогах региона образовалась гололедица. Из-за непогоды выросли риски аварий на трассах федерального, регионального и местного значения. Водителей попросили быть предельно внимательными, не превышать скорость и держать безопасную дистанцию. Если вы оказались в сложной ситуации из-за резкого ухудшения погоды или попали в аварию – звоните по номеру 112.

Напомним, что климат в Туве резко континентальный, поэтому весенние снегопады даже в мае здесь не редкость. Зимой морозы могут достигать -45, а летом воздух прогревается до +45 и выше.