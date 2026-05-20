В Красноярском крае уровень некоторых рек по-прежнему превышает опасные отметки

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае паводок пока не отступает. По данным Среднесибирского УГМС на 19 мая на реке Кеть у села Лосиноборское уровень воды составил 886 сантиметров. Напомним, опасной считается отметка в 885 сантиметров. Изменения ситуации отслеживают специалисты.

На реке Чулым у поселка Балахта зафиксировали 520 сантиметров, хотя опасная отметка здесь начинается с 473. Колебания уровня реки тоже ожидаются.

На Муре у села Ирба вода поднялась до 530 сантиметров при опасном значении в 529. Специалисты ждут, что уровень воды пойдет на спад.

На реке Сым у одноименного села утром 19 мая было 1014 сантиметров. Неблагоприятная отметка – 1020, так что вода пока ниже нее, но ожидаются колебания.

В Красноярске на Енисее по-прежнему превышен неблагоприятный уровень 290 сантиметров.

Кроме того, вода вышла на пойму на Чулыме у села Красный завод и поселка Балахта, на Кети у Лосиноборского, на Муре у Ирбы, на Сыме у поселка Сым, а также на Подкаменной Тунгуске у села Ванавара.