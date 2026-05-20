Среди пациентов с химическими отравлениями в Красноярском крае много безработных

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В первом квартале 2026 года количество острых химических отравлений среди жителей Красноярского края осталось на том же уровне, что и год назад. Такую статистику привели 20 мая в красноярском управлении Роспотребнадзора.

Всего за три месяца пострадали 872 человека, из них 770 взрослых. Чаще всего госпитализировали безработных: специалисты насчитали 546 таких случаев. При этом среди пострадавших больше мужчин, их оказалось 619 человек.

Главные причины острых отравлений – употребление алкоголя (297 случаев) и наркотиков (229 случаев). Врачам приходится бороться не только за здоровье, но и за жизнь таких пациентов, нередко они поступают в тяжелом состоянии.