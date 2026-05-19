Охотники из Тувы лишились автомобиля за вылазку в красноярский заказник

Фото: прокуратура Красноярского края

Охотники из Тувы лишились УАЗа, карабинов и дорогого прицела за вылазку в красноярский заказник. По версии краевой прокуратуры, в феврале 2026 года четверо мужчин из соседней республики решили поохотиться на сибирскую косулю в Ермаковском районе.

Приятели заехали в заказник регионального значения «Гагульская котловина» — здесь охота запрещена, однако браконьеров это не остановило. С собой мужчины взяли два нарезных карабина, оптические прицелы и тепловизор.

Ночью охотники выследили самца косули: один управлял машиной, второй стрелял из кузова пикапа. Добычу они разделали ножом, а мясо погрузили в автомобиль. Далеко уехать друзья не смогли: нарушителей задержали во время рейда сотрудники полиции и госохотнадзора.

Еще на стадии расследования охотники возместили государству ущерб — 200 тысяч рублей. Суд назначил браконьерам штрафы в 60 тысяч, а также конфисковал автомобиль, ружья, прицел и нож.