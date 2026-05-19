Красноярцы могут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2027 году по нацпроекту

Бульвар Ботанический. Фото - пресс-служба мэрии

В Красноярске продолжается голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2027 году. Напомним, акцию запустили с 21 апреля 2026 года по всей стране, она проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России. Тысячи красноярцев уже приняли участие в голосовании.

В столице края на голосование представлены 17 территорий. В следующем году восемь из них, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены.

- В Красноярске за преображение любимых парков, скверов и набережных проголосовали уже почти 115 тысяч человек. Любой голос может стать решающим, - отметила пресс-секретарь департамента ЖКХ и благоустройства администрации города Светлана Трушкова. – Голосование продлится до 12 июня, принять в нем участие может любой человек старше 14 лет. Для подтверждения голоса потребуется авторизация на портале «Госуслуги». Голосование проводится на специальной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Список территорий на голосование представлял каждый район, исходя из обращений горожан. Ведь главная цель проекта – поддержка инициативы и активности жителей.

Сквер на Свободном. Фото - пресс-служба мэрии

В Октябрьском районе на голосование представлены две территории – бульвар Ботанический и сквер на проспекте Свободный, 54. Жители активно поддерживают обе территории.

- Город активно готовится к празднованию 400-летнего юбилея, важно, чтобы все общественные пространства были благоустроены в едином стиле, были удобными, современными. Например, бульвар Ботанический был создан еще в 2002 году, он пользуется большой популярностью у людей – здесь активная пешеходная зона, район густонаселенный, рядом школа. И тут требуется обновление - современное озеленение, установка малых архитектурных форм, - сообщила Евгения Потылицына, исполняющий обязанности руководителя администрации Октябрьского района.

Добавим, по программе «Формирование комфортной городской среды» в Красноярске с 2017 года благоустроили уже около 100 парков, скверов и набережных. Среди них как небольшие скверы, так и такие яркие проекты как Ярыгинская набережная, пространство «Зеленый берег» на пр. Ульяновском, набережная реки Кача им. П.И. Пимашкова, парк «Солнечная поляна» и другие.