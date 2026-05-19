В Красноярском крае подросток на «Ладе» сбил школьницу и скрылся с места ДТП

В Манско-Уярском округе полицейские нашли водителя «Лады», который сбил 13-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, авария произошла в середине мая на улице Гагарина в селе Вершино-Рыбное.

Девочка шла по правому краю проезжей части во встречном направлении. После столкновения автомобилист скрылся, а пострадавшую доставили в больницу.

Оказалось, что за рулем ВАЗ-2114 находится 16-летний подросток. За езду без прав и другие нарушения на него составили несколько административных материалов на сумму свыше 20 тысяч рублей. Легковушку молодого человека поместили на спецстоянку.

Сейчас решается вопрос о привлечении матери подростка к административной ответственности.