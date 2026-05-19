Жителю Красноярского края грозит до двух лет колонии за пьяную езду на самокате

Жителю красноярского поселка Березовка грозит до двух лет лишения свободы за пьяную езду на электросамокате мощностью 600 Вт. Как сообщили в краевом МВД, 41-летнего водителя полицейские остановили около пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов.

Выяснилось, что мужчина нетрезв — показания прибора составили 1,118 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. При этом его уже лишали прав за подобное правонарушение.

Теперь на сельчанина завели уголовное дело по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление ТС в состоянии опьянения».

Электросамокат нарушителя отвезли на спецстоянку. Решение о конфискации транспортного средства примет суд.

Госавтоинспекторы напоминают: для управления транспортом мощностью более 250 Вт необходимо наличие водительского удостоверения категории не менее «М».