В Минусинске пройдет суд над хозяином кафе, в котором травмировался ребенок

Владельца кафе из Минусинска будут судить после травмы двухлетней девочки.

В Минусинске перед судом предстанет 22-летний владелец кафе, которого обвиняют в оказании услуг ненадлежащего качества после травмирования ребенка. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Семья с двухлетней девочкой пришла в кафе, где в зале находился декоративный забор кустарного изготовления. Тяжелая конструкция была закреплена. В тот вечер другой ребенок выбежал из-за соседнего стола и задел забор. После этого конструкция упала на ноги двухлетней девочке. Малышка получила перелом.

Владельцу кафе утвердили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вину он не признал.

Уголовное дело направили в Минусинский городской суд. Также в интересах пострадавшей девочки заявлен иск о компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.