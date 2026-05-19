Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 8:26

В Красноярске запустили чат-бот в MAX для жалоб на самокаты

В Красноярске запустили чат-бот для жалоб на электросамокатчиков
Полина КЛИМЕНКОВА
В Красноярске запустили чат-бот для жалоб на электросамокатчиков

В Красноярске запустили чат-бот для жалоб на электросамокатчиков

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске запустили чат-бот для контроля соблюдения новых правил использования СИМ, в том числе электросамокатов. Об этом сообщает Newslab. Единый канал появился благодаря инициативным жителям и поручению главы города Сергея Верещагина.

Через чат-бот в мессенджере MAX горожане смогут отправлять сообщения о нарушениях, прилагать адрес и фото. Обращения увидят службы и районные административные комиссии. Параллельно информация будет поступать компаниям кикшеринга.

Напомним, что с 29 апреля в некоторых районах города – в основном парках, скверах и других общественных пространствах – запрещено кататься на СИМ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В общественных местах Красноярска запретили ездить на самокатах