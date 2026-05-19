В Красноярске на кольцевой развязке на улице Калинина заработали светофоры

Фото: Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства

19 мая в Красноярске на кольцевой развязке на улице Калинина (около остановки «Стела „Октябрьский район“») заработали светофоры — они работают только в утренние и вечерние часы пик, в остальное время водители должны ездить по требованиям дорожных знаков. В городском Управлении дорог сообщили, что специалисты сейчас наблюдают за движением и заторовыми ситуациями.

«В случае необходимости будем менять время работы фаз, чтобы настроить их максимально эффективно», – добавили в УДИБ.

Установка светофоров — первый шаг к уменьшению пробок со стороны поселков Минино и Элита. Специалисты-дорожники признали это решение эффективным.

Кроме того, на этом участке собираются перенести автобусную остановку, изменить расположение пешеходного перехода и расширить участок перед кольцом со стороны Бугача с двух до трех полос. Работы начнутся летом 2026 года.