НовостиПроисшествия19 мая 2026 7:45

В Красноярске мужчина получил 17 лет колонии за изнасилование дочери

Ленинский районный суд Красноярска приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы за изнасилование дочери
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана.

В Красноярске местного жителя осудили за изнасилование своей дочери — ей не было и 14 лет. По версии следствия, горожанин с 1 по 28 февраля 2025 года неоднократно совершал половое сношение с девочкой и «иные действия сексуального характера».

Все происходило по ночам на диване в спальне. В суде отец вину отрицал и утверждал, что у него с ребенком «нормальные отношения». Явку с повинной он якобы написал под давлением силовиков и из-за плохого самочувствия.

В объединенной пресс-службе судов края сообщили, что показания против отца дала пострадавшая. Все доводы о невиновности мужчины не нашли своего подтверждения.

В итоге суд признал горожанина виновным и приговорил к 17 годам исправительной колонии особого режима.

Ранее он был судим за убийство, кражу и разбой.