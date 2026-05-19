На 71-м году жизни скончался бывший замгубернатора Красноярского края Виталий Бобров. Об этом сообщают Gornovosti.

Виталий Бобров родился в Гомеле. Трудовую деятельность начал на Березниковском титано-магниевом комбинате, после института работал инженером-технологом Московского завода электровакуумных приборов. В конце 90-х Бобров возглавлял никелевый завод, в начале 00-х был директором медного завода, а также заместителем и затем директором Заполярного филиала ГМК по производству.

В 2004 году Виталия Боброва назначили замгубернатора края, а в 2007 – первым заместителем главы Красноярска. С 2009 года он курировал вопросы архитектуры и градостроительства краевого центра.

Виталий Бобров имел почетные звания: «Кадровый работник комбината», «Ветеран труда РФ», награжден Орденом Дружбы и почетными грамотами.

- Виталий Павлович был замечательный человек, с широкой душой. С ним всегда легко работалось. Он был не политик – настоящий производственник и хозяйственник, - написал руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко в своих соцсетях.