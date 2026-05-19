В аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли и сожгли 25 кг еды

С 1 по 15 мая в аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли и уничтожили 25 кг запрещенной еды. Такой цифрой поделилась пресс-служба краевого Россельхознадзора.

В ходе проверок из ручной клади и багажа пассажиров международных рейсов изъяли молочную, рыбную и мясную продукцию, а также мед. Товар ввезли с нарушением ветеринарно-санитарных требований из Республик Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.

В итоге сомнительный груз сожгли. С начала месяца специалисты ведомства привлекли к административной ответственности 22 пассажиров.

Кроме того, в воздушной гавани провели ветеринарный контроль трех домашних животных: собак и кошек. Питомцы отправились со своими владельцами в Италию, Кипр и Грецию.