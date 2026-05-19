Особый противопожарный режим вводят еще в четырех округах Красноярского края

20 мая особый противопожарный режим введут еще в четырех муниципальных округах Красноярского края: Богучанском, Енисейском, Кежемском и Мотыгинском. Об этом предупредили специалисты региональной противопожарной охраны.

Напомним, с 8 мая этот режим действует на большей части территории нашего края. Жителям запретили посещение лесов, разведение костров в тайге и использование открытого огня на приусадебных участках. Подробности можно узнать в нашей статье.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.