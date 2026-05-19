Гольфистки из Красноярска взяли медали первенства России. Фото: краевое правительство

Гольфистки из Красноярского края завоевали медали первенства страны. Об этом рассказали в краевом правительстве. Турнир прошел в Московской области. В нем приняли участие команды из пяти регионов России в возрастных группах 15-16 и 17-18 лет. Наш край успешно представили Мария Гриднева и Ирина Нюхина. Юные гольфистки завоевали бронзу в младшей возрастной группе, пропустив вперед соперниц из Санкт-Петербурга и Московской области.

- Разница в итоговом счете между первым, вторым местом и красноярской командой составила всего несколько ударов, - рассказала старший тренер сборной края Ирина Чебина.

