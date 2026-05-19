Новым министром спорта Красноярского края стал Алексей Маслов. Об этом рассказал губернатор Михаил Котюков.

- Обозначил ключевые задачи, которые стоят перед отраслью: важно продолжать развивать массовый спорт, сохранить курс на доступность и востребованность спортивной инфраструктуры, поддерживать наши команды и спортсменов, сосредоточиться на подготовке собственных тренерских кадров и воспитанников красноярских спортивных школ.

Алексей Николаевич уже приступил к своим обязанностям. Ранее пост занимал Денис Петровский. Он покинул должность по собственному желанию в апреле.

Алексей Маслов родился в 1974 году в селе Шалинское Манско-Уярского округа. Занимал должности заместителя руководителя и начальника департамента главы администрации Красноярска и почти десять лет руководил волейбольным клубом «Енисей».