Полярный день на севере края продлится до 25 июля. Фото: Сергей Докукин

19 мая на севере Красноярского края начался полярный день. В Дудинке и Норильске он продлится до 25 июля. Более двух месяцев солнце будет описывать эллипсы на небосклоне, на стыке суток цепляя линию горизонта, но не опускаясь за нее.

Затем на севере начнутся белые ночи, которые продлятся до середины августа. После их завершения жители будут наблюдать «сумеречные ночи»: ночная мгла продолжит сгущаться вместе с сокращением дня. Ближе к зиме придет полярная ночь.

Полярные день и ночь наблюдают в 31 городе России за Полярным кругом. Три из них находятся в Красноярском крае – Норильск, Дудинка и Игарка.

Отметим, что полярный день возникает из-за наклона оси вращения Земли относительно плоскости ее орбиты вокруг Солнца.