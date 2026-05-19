В Шарыпове Красноярского края спасли четверых человек при пожаре в многоэтажке

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 18 пожаров и спасли четырех человек. В Шарыпове в микрорайоне Пионерский сотрудники МЧС России выезжали на тушение квартиры на третьем этаже многоэтажки. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, спасли четырех жильцов. Причина ЧП – короткое замыкание в электроприборе.

Из-за неисправности печного отопления горели дом и хозпостройка по улице Советская в селе Александровка. Огонь на общей площади 240 квадратных метров ликвидировали три единицы техники и десять специалистов, на тушении также были задействованы силы от добровольной пожарной команды.