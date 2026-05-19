Заболевание кадетов в Красноярске не связывают с пищевым отравлением

Врачи не подтверждают, что заболевание 33 кадетов из Красноярска связано с пищевым отравлением. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, 15 мая Следственный комитет завел дело после массового отравления учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя. Ученики обратились с жалобами на боли в животе.

- Предварительно, врачи не подтверждают причину отравления, связанную с питанием. Симптоматика не похожа на пищевое отравление, - сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что накануне случившегося учеников с 5-го по 11-й классы на завтрак кормили молочной манной кашей, на обед – «Харчо» и биточками из говядины, а на ужин давали свинину, тушенную с овощами.

До 20 мая кадеты находятся на дистанционном обучении.