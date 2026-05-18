18 мая 2026 11:59

В Хакасии осудили последовательницу экстремистской организации

Жительница Абакана продвигала идеологию запрещенной в России организации
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Хакасии осудили последовательницу экстремистской организации. Как рассказали в пресс-службе республиканского суда, женщина продвигала через мессенджер идеологию «Фалунь Дафа»*, несмотря на то, что ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена – в 2020 году организацию признали экстремистской.

Установлено, что жительница Абакана рассылала статьи на статьи о запрещенной организации, прикрепляя к ним символику и реквизиты интернет-сайта. На суде женщина осознала вину и пояснила, что не знала о запрете. В качестве наказания ей назначен штраф в размере 350 тысяч рублей и ограничение свободы на шесть месяцев.

Отметим, что организация изначально была создана в Китае, но после признана сектой и запрещена там же.