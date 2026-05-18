В центре Красноярска чуть не снесли маньчжурский орех

Жители Красноярска пожаловались на вырубку здоровых деревьев на площади Мира — рабочие по ошибке начали спил маньчжурского ореха. В «Красгорпарке» пообещали, что с подрядчиком, допустившим халатность, будут разбираться.

В 2025 году специалисты провели ревизию деревьев у БКЗ. Оказалось, что семь из них — аварийные и подлежат сносу. Это четыре рябины, две черемухи и одна береза. Весной 2026-го подрядная организация приступила к работам.

Благодаря вмешательству неравнодушных красноярцев спил здорового дерева остановили.

«Спасибо большое жителям за своевременный сигнал! Дереву нанесен ущерб, и сейчас оперативно проведены мероприятия по восстановлению ствола», – добавила пресс-служба «Красгорпарка».

В учреждении нашли саженец еще одного манчжурского ореха. Его высадят на площади Мира.

