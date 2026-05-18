Детей из трёх регионов страны призывают поторопиться с заявками на важный конкурс с интересными подарками

Проявить себя могут юные художники из Красноярского края, Хакасии и Тывы. Заявки на участие в конкурсе рисунков «Магазин будущего» принимают до 25 мая. В этом конкурсе приветствуются любые фантазии, связанные с магазинами. Поэтому, дерзайте!

Напоминаем, медиагруппа «Комсомольская правда» и торговая сеть «Командор» при поддержке регионального национального центра «Россия» проводят для детей Красноярского края, Хакасии и Тывы, приуроченного ко дню рождения торговой сети.

Десятки юных художников уже поделились своими разработками-рисунками, нацеленными на улучшение торговых сетей. Например, семилетняя Анастасия Зубалева из Красноярска отправила доставку с покупками из «Командора» на Луну. Курьеры работают в костюме космонавтов. Вот что значит совместная работа детской мысли и искусственного интеллекта!

Рисунок Насти Зубалевой

Девятилетняя Полина Иванова нарисовала свой магазин будущего очень милым, где главный бренд – это котики. Здесь котики-роботы. На игровых площадках роботизированные коты следят за порядком. И дети даже могут сами собирать заказы с роботом-котом. Потом этот же мурлыка загрузит продукты в пакет и увезёт по указанному адресу. И даже есть доставка на дом с роботом-дроном в виде кота. «В этом магазине всегда экологически натуральные продукты», - уверяет Полина.

Рисунок Полины Ивановой

Победителями станут 30 участников в двух номинациях: «Выбор читателей» и 20 рисунков с наибольшим числом голосов посетителей, а также «Выбор организаторов» и 10 рисунков по решению ТС «Командор» и «КП».

Каждый победитель получит памятный диплом конкурса от ТС «Командор» - сувенир игрушку и подарочный сертификат номиналом 2 000 рублей на покупки в торговой сети.

Торжественное награждение пройдёт в Национальном центре «Россия» в Красноярском крае. Победителей ждет знакомство с центром, интерактивная экскурсия о технологиях будущего в торговле, вручение дипломов и подарков, фотосессия.

