НовостиПроисшествия18 мая 2026 10:49

В Красноярском крае задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки

Полиция вычислила и задержала скрывавшегося насильника
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Балахтинском районе Красноярского края полиция вычислила место нахождения и задержала подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки.

Предварительно известно, что подозреваемый подкараулил школьницу в подъезде, угрожая ножом, подавил волю к сопротивлению и надругался. Сразу после случившегося она сама пришла в полицию и все рассказала.

Кульба и раньше имел проблемы с законом, совершив преступления, прятался и заставлял себя искать. На его счету угон автомобиля, кража, причинение тяжкого вреда здоровью. И вот подозрение в насилии над несовершеннолетней.

В скором времени ему изберут меру пресечения.