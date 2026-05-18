НовостиОбщество18 мая 2026 10:41

Скончался бывший депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Цуканов

Он был депутатом регионального парламента первого созыва с 2007 по 2011 годы и представлял интересы канской земли
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Законодательное Собрание Красноярского края

На 70-м году жизни скончался бывший депутат Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Цуканов — он был депутатом регионального парламента первого созыва с 2007 по 2011 годы и представлял интересы Канского района.

Цуканов родился 3 января 1957 года в поселке Филимоново, много лет своей жизни отдал сельскому хозяйству. Закончил Красноярский политехнический институт, возглавлял «Племзавод "Красный Маяк"».

Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, имел звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России».

«Сергей Андреевич был профессиональным и ответственным человеком, ему доверяли избиратели», – пишет пресс-служба парламента.