В Дивногорске двое мальчишек разожгли костер и подвели матерей под штрафы

В Дивногорске двое мальчишек 7 и 8 лет разожгли костер и подвели тем самым своих родительниц под административные штрафы. Как рассказали в полиции, в дежурную часть позвонили неравнодушные горожане и сообщили: на берегу Енисея дети балуются спичками, разводят огонь. А ведь в крае объявлен особый противопожарный режим, когда любая искра может стать причиной ландшафтного пожара.

Наряд полиции прибыл на место, выяснил, что два товарища решили пожарить на шпажках маршмеллоу. В это время их матери отдыхали неподалеку и не контролировали действия сыновей.

На обеих составили протоколы по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Более того, правоохранители направили информацию в региональное управление МЧС, там могут оштрафовать родительниц и за нарушение правил пожарной безопасности.