Ольга Володина возглавила агентство по управлению госимуществом края

18 мая Ольгу Володину назначили руководителем агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Котюков.

Ранее этот пост занимал Валентин Вернер — он ушел в отставку весной 2026 года. Обязанности главы ведомства исполнял Валерий Калмыков.

Ольга Володина родилась в Минусинске, имеет высшее образование в сферах транспорта, юриспруденции и финансов.

С 2022 по 2025 год занимала должность заместителя руководителя межрегионального территориального управления Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве. После этого работала в Самарской области.

