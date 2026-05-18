За выходные в Красноярском крае потушили восемь лесных пожаров

За минувшие выходные в Красноярском крае специалисты Лесопожарного центра ликвидировали восемь пожаров на площади 138,11 га: очаги действовали в Ирбейском, Минусинском, Курагинском, Саянском, Тинском, Уярском, Енисейском лесничествах. Предварительно, причиной стали неосторожное обращение с огнем и переход огня с земель иных категорий.

Сейчас в нашем регионе действует один лесной пожар на площади 8 га — деревья горят в Кодинском лесничестве. Угрозы населенным пунктам нет.

Тайгу продолжают патрулировать специалисты Лесопожарного центра и сотрудники лесной охраны и лесничеств.

Напомним, что в крае ввели особый противопожарный режим. Полный запрет на использование открытого огня наступил с 8 мая.

