НовостиОбщество18 мая 2026 7:57

В Красноярске начался ремонт на улице Елены Стасовой

Подрядчик уже установил новые бортовые камни
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства

В Красноярске начался ремонт на улице Елены Стасовой — работы идут на участке от дома № 65 до пересечения с Чернышева. В городском Управлении дорог сообщили, что в выходные подрядчик занимался установкой новых бортовых камней и засыпал тротуары песчано-гравийной смесью.

Из-за ремонта перекрыта часть полосы движения в сторону города. В мэрии порекомендовали подрядчику планировать работы так, чтобы они не усиливали пробки с вечера пятницы до воскресенья.

– Подрядчик пообещал в выходные работать без ограничений дорожного движения, если это будет технологически возможно, – добавили в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства.

Ранее мы писали, что в Красноярске временно ограничили движение по путепроводу через Качу около нежилого здания № 101 на улице Маерчака. Это необходимо для ремонта деформационных швов.