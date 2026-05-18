Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 7:25

В Красноярске ограничили движение по путепроводу через Качу

В Красноярске временно ограничили движение по путепроводу через Качу в районе Маерчака, 101
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Утром 18 мая в Красноярске временно ограничили движение по путепроводу через Качу около нежилого здания № 101 на улице Маерчака. В администрации города сообщили, что это необходимо для ремонта деформационных швов.

Для безопасности движения проезжую часть в сторону поселка Солонцы сузят. Ограничения продлятся до 22:00 8 июня.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Ранее мы писали, что в Красноярске стартовали работы по реконструкции переулка Боготольского.