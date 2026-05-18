В Красноярске ограничили движение по путепроводу через Качу

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Утром 18 мая в Красноярске временно ограничили движение по путепроводу через Качу около нежилого здания № 101 на улице Маерчака. В администрации города сообщили, что это необходимо для ремонта деформационных швов.

Для безопасности движения проезжую часть в сторону поселка Солонцы сузят. Ограничения продлятся до 22:00 8 июня.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Ранее мы писали, что в Красноярске стартовали работы по реконструкции переулка Боготольского.