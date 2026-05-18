Красноярцам рассказали, как принести клеща на исследование

Красноярцам рассказали, как правильно принести клеща на исследование в лабораторию. Запрос на горячую линию поступил от женщины, которая сняла с себя впившегося кровососа. Она спросила, должен ли клещ быть живым и принимают ли на исследования мертвых?

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора разъясняют: в лаборатории примут и живого, и мертвого – главное, чтобы он был в максимально неповрежденном состоянии. Если удалось извлечь иксодового живым, то нужно поместить его в емкость, которая плотно закрывается. Иначе он может сбежать.

Можно положить внутрь несколько свежих травинок или влажный ватный диск, чтобы он там не высох. Ну, а если клещ уже бездыханный, то можно обойтись и герметичным пакетом. Важно, чтобы температура хранения была невысокой, от +4 до +8 градусов. И – поскорее в лабораторию.