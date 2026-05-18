В Красноярске у коттеджного поселка «Сосны» без разрешения начали строить здание

В Красноярске на улице Лесной около коттеджного поселка «Сосны» без разрешения начали строить здание: на месте работала техника, находились рабочие, был разработан котлован. По данным краевой прокуратуры, возведением объекта занималась компания «Ларец».

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что администрация отказала в выдаче разрешения — застройщик приступил к работам еще до обращения с соответствующим заявлением. В итоге прокурор обратился в суд с иском о признании действий организации незаконными и запрете строительства до получения необходимых документов.

Все работы остановили в октябре 2025 года. Компании запретили строительство капитальных сооружений, а также совершение любых сделок в отношении объектов. Ограничения будут действовать до тех пор, пока организация не получит необходимое разрешение.

Кроме того, юридическое лицо привлекли к административной ответственности. Пока застройщик отделался предупреждением.