Репродуктивную диспансеризацию прошли 127 тысяч жителей Красноярского края

Репродуктивную диспансеризацию прошли с начала 2026 года 127,2 тысячи жителей Красноярского края (всего же в рамках профилактики проверили свое общее здоровье более 506,6 тысяч).

Причем мужчины проявляют большую активность -65 936 человек, женщин – 61 262, сообщает издание Sibnovosti со ссылкой на краевой минздрав. Интересно, что наибольшую активность среди мужчин проявляют молодые люди в возрасте от 18 до 34 года, их 29 268 человек. А вот среди женщин таким вопросом чаще задаются потенциальные мамы в возрасте от 40 до 49 лет. Наименее активны мужчины и женщины в возрасте от 35 до 39 лет.

Врачи настоятельно рекомендуют пройти репродуктивный скрининг парам, которые планируют стать родителями. Исследование поможет выявить возможные заболевания, которые повлияют на зачатие или течение беременности.

Пройти такую диспансеризацию приглашают граждан в возрасте от 18 до 49 лет, она бесплатна. Проводят ее в поликлиниках и женских консультациях по месту прикрепления по ОМС.