В нескольких округах Красноярского края прошел майский снегопад

Фото: КрУДор

До лета осталось всего 13 дней, а на трассе Шарыпово – Ужур – Балахта выпал снег. Почти зимними фотографиями сегодня, 18 мая, поделились дорожники Красноярского края.

«Значительная часть уже растаяла, но тепла пока, к сожалению, нет», – пишут специалисты КрУДор в социальных сетях.

Водителям напоминают, что актуальную информацию о состоянии региональных трасс можно узнать на сайте Управления автомобильных дорог.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Красноярске будет +11 градусов. Пасмурно, но без осадков. Ветер умеренный — до восьми метров в секунду.