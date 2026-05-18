Красноярский РК «Енисей-СТМ» сыграл вничью со «Стрелой-Ак Барс»

17 мая красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» в матче третьего тура чемпионата России на выезде сыграл вничью со «Стрелой-Ак Барс». Встреча прошла в Казани и закончилась со счетом 33:33.

Первый тайм полностью остался за сибиряками, однако во втором хозяева не просто догнали гостей, а на 64-й минуте повели в счете. Красноярцы отыгрались за десять минут до конца матча. Итог: первая ничья в сезоне для обеих команд.

– Все же ничья незакономерна. С таким первым таймом матч не проигрывают, а с таким вторым — матч не достают, – говорит главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.

Следующий матч «Енисей-СТМ» проведет с командой «Слава-МАР».