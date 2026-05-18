В Красноярском краевом онкодиспансере выявили 28 подозрительных родинок

В Красноярском краевом онкодиспансере провели акцию «Проверь родинку». Она приурочена к Всемирному дню диагностики меланомы. Специалисты изучили почти две тысячи фотографий, которые им прислали жители региона. Подозрительными показались 28 из них, людей вызвали на очный прием.

В итоге злокачественные новообразования выявили у восьми человек. Этих пациентов направили на дальнейшее обследование. Окончательный диагноз врачи поставят после хирургического удаления новообразований и проведения гистологии.

Еще десять человек записали на прием в поликлинику онкоцентра по причине подозрения на злокачественные новообразования.

В министерстве здравоохранения рассказали, что в структуре онкологической заболеваемости Красноярского края меланома находится на 18 месте. В 2025 году было выявлено 252 случая заболевания.