Жительница Красноярского края оплатила полмиллиона после ареста иномарки

Жительница Мотыгинского муниципального округа оплатила более чем полумиллионный долг после ареста своей иномарки. А судебные приставы исполнили решение суда.

Началось все с кредитов, которые сельчанка набрала в разных финансовых организациях. Планировала их возвращать или нет, сейчас не суть важно. Главное в истории то, что кредиторы подали на нее в суд, суд вынес решение в их пользу.

По-хорошему должница исполнить решение суда не захотела, постановление о принудительных мерах взыскания от судебного пристава проигнорировала. Тогда пристав наложил арест на «Хёндай Солярис». Предупредил: если в течение десяти дней не оплатит долг, то автомобиль пойдет с молотка.

После такого женщина нашла и 560 тысяч рублей, чтобы погасить все долги, и 32 тысячи рублей исполнительского сбора.