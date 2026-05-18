Объем сброса воды на Красноярской ГЭС увеличили до 5 тысяч кубометров в секунду

Уровень воды в Енисее в Красноярске заметно поднялся Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Объем сброса воды на Красноярской ГЭС увеличен с 18 мая до 5 тысяч кубических метров в секунду. Это сделано для того, чтобы урегулировать уровень воды в водохранилище до безопасных отметок. Причина всего этого – многоснежная зима и большие объемы снега в верховьях Енисея и его притоков.

В правительстве края сообщили, что при угрозе подтопления жителям рекомендуется обращаться в органы местного самоуправления. Главам населенных пунктов, а также председателям СНТ (ДНТ) поручено провести подворовой обход и вручить памятки о безопасности.

21 мая состоится заседание Енисейского бассейнового водного управления, на котором примут решение о дальнейших режимах работы ГЭС.