На Таймыре строители газопровода повредили растительный слой тундры. Эта история обернулась уголовным делом. Подробности рассказали в краевой прокуратуре.

Компания-подрядчик реконструкции магистрального газопровода в 2022 году поставила начальником участка опытного 55-летнего сотрудника, который более 20 лет работал в ней. В обязанности сотрудника входило следить за сохранением природы на объекте.

В тундре был развернут временный жилой городок. Тяжелая гусеничная техника стояла рядом, несколько сезонов ездила по одной колее, иными словами размесила грязь настолько, что едва не погубила окончательно хрупкую северную экосистему.

Ущерб оценили в 12,6 миллионов рублей. Компания – подрядчик выплатила его. А на начальника участка завели уголовное дело за нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации объектов, повлекшее тяжкие последствия.