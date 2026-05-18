НовостиОбщество18 мая 2026 2:47

В окрестностях Красноярска полиция проверила работающих в теплицах мигрантов

После рейда в Емельяновском районе из страны выдворят четверых нелегалов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Емельяновском районе полиция провела очередной рейд, проверив соблюдение миграционного законодательства среди работников тепличных комплексов, расположенных вблизи деревни Куваршино.

Всего под проверку попали 49 иностранных граждан, 7 из которых находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Всего задокументировано 14 административных правонарушений в сфере миграции.

Установлено, что четыре иностранца находятся на территории РФ нелегально. Еще двое уклонились от прохождения обязательного медицинского освидетельствования. Все они состояли в реестре контролируемых лиц и в принудительном порядке помещены в центр временного содержания. Все они будут депортированы в ближайшее время.

Еще три иностранца работали без разрешительных документов.