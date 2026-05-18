НовостиОбщество18 мая 2026 0:59

В Красноярском крае отец выиграл суд за оскорбление в родительском чате

Суд взыскал с обидчицы в пользу оскорбленного 10 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Фото: ИВАНОВА Диана.

В Красноярском крае отец выиграл суд за оскорбление, нанесенное ему в родительском чате одной их мам. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. Мужчина указал в иске, что ответчица высказалась в его адрес публично в неприличной форме, в результате чего он испытал нравственные страдания. Размер иска составил 200 тысяч рублей.

Суд изучил обстоятельства произошедшего, все представленные доказательства и согласился с требованиями истца.

- С учетом характера и степени нравственных страданий истца, его индивидуальных особенностей, фактических обстоятельств причинения морального вреда, требований разумности и справедливости суд удовлетворил требования частично и взыскал компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе суда.